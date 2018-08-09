Экс-руководитель "Централ Партнершип" Степанов стал советником министра культуры РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший глава крупнейшего в РФ кинодистрибьютора, компании "Централ Партнершип" Павел Степанов назначен советником Министра культуры Российской Федерации по кинематографии, сообщает пресс-служба Минкультуры в четверг.

"Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский назначил генерального директора ООО "Централ Партнершип" Павла Степанова своим советником по вопросам кинематографии. Соответствующее распоряжение было подписано 8 августа 2018 года", - отмечается в сообщении.

"Принять Степанова Павла Владимировича на государственную гражданскую службу, назначить на должность федеральной государственной гражданской службы советника Министра культуры Российской Федерации с 8 августа 2018 года на период полномочий Министра культуры РФ В.Р. Мединского", - говорится в документе.

Накануне "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа" сообщили, что Степанов покинул пост главы компании "Централ Партнершип".

При этом несколько источников на медиарынке подтвердили агентству, что экс-глава "Централ Партнершип" переходит на руководящий пост в министерство культуры РФ.

По данным РБК, который ссылался на источники на кинорынке, Степанов станет заместителем министра культуры и будет курировать департамент кинематографии, а нынешний руководитель департамента Сергей Обрывалин "займется вопросами реставрации культурных объектов".

"Централ Партнершип" - крупнейший в России теле- и кинодистрибутор. С 2009 года - эксклюзивный дистрибутор фильмов кинокомпании Paramount Pictures на территории России и СНГ. Степанов возглавлял компанию с 2014 года, до этого занимал руководящий пост в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

С 2004 по 2010 год Степанов занимал должность референта Государственно-правового управления президента РФ.