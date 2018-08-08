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Павел Степанов ушел с поста главы "Централ Партнершип"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Павел Степанов покинул пост главы кинокомпании "Централ Партнершип", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром-медиа" (компания входит в структуру холдинга).

"Павел Степанов уже покинул компанию "Централ Партнершип". О новом назначении будет объявлено позже", - сказали в пресс-службе.

При этом несколько источников на медиарынке подтвердили агентству, что экс-глава "Централ Партнершип" переходит на руководящий пост в министерство культуры РФ.

По данным РБК, который ссылается на источники на кинорынке, Степанов станет заместителем министра культуры и будет курировать департамент кинематографии, а нынешний руководитель департамента Сергей Обрывалин "займется вопросами реставрации культурных объектов".

Пресс-служба министерства культуры не ответила на запрос "Интерфакса".

"Централ Партнершип" - крупнейший в России теле- и кинодистрибутор. С 2009 года - эксклюзивный дистрибутор фильмов кинокомпании Paramount Pictures на территории России и СНГ. Степанов возглавлял компанию с 2014 года, до этого занимал руководящий пост в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

С 2004 по 2010 год Степанов занимал должность референта Государственно-правового управления президента РФ.

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Теги: Павел Степанов, Централ Партнершип

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