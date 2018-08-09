В минстрой Астраханской области пришли с обысками по накануне ушедшему в отставку министру

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых ведомств проводят обыск в министерстве строительства и ЖКХ Астраханской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники силовых ведомств из Москвы изымают документы в министерстве ЖКХ. Работают по министру, который вчера ушел в отставку", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

По данным пресс-службы губернатора, 8 августа глава Астраханской области Александр Жилкин принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Корнильева. Исполнять обязанности министра временно будет его заместитель Алексей Бровин.

"Корнильев покинул должность по собственной инициативе - в связи с переходом на новую работу в столичном регионе", - отмечается в сообщении пресс-службы. Корнильев руководил министерством с ноября 2016 года.