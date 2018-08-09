Прокуратура потребовала закрыть детсад в Астрахани, где детей связывали пеленками

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Астраханской области обратилась в суд с иском о приостановке работы частного детского сада после получения информации о жестоких методах воспитания малышей, сообщила агентству "Интерфакс" представитель надзорного ведомства Юлия Свитина в четверг.

"Прокуратура направила в суд исковое заявление, мы добиваемся приостановления работы детского сада. К нам обратилась астраханка с заявлением о нарушениях законодательства в саду. В заявлении указано, что сотрудники используют жестокие методы обращения с детьми и приложила фотографии", - сказала Свитина.

Собеседница агентства отметила, что прокурорская проверка показала: садик работал без лицензии. В учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства садика после появления в соцсетях видео о "нетрадиционных" методах воспитания малышей. На видео воспитанники частного детского сада в "тихий час" лежат в кроватках, туго связанные пеленками. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать. Дело завели об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п.п. "а,б" ч. 2 ст. 238).

Установлено, что детский сад на улице 1-й Персиковой в Советском районе Астрахани работает с декабря 2016 года.

В детсаду агентству заявили, что размещенное в соцсетях видео - инсценировка и провокация конкурентов. Учреждение посещают порядка 30 детей.