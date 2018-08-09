В Pussy Riot сообщили об отъезде Алехиной из России вопреки запрету

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет выезжать из страны.

"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина нашла способ выехать и в настоящий момент летит в Эдинбург", - говорится в сообщении в твиттере Pussy Riot.

Там отметили, что группа будет выступать на фестивале в Эдинбурге со спектаклями с 10 по 19 августа.

Накануне Алехина заявила о запрете ей на выезд из России. "Сотрудники погранслужбы ФСБ в аэропорту "Домодедово" сказали, что мне закрыт выезд из страны", - сказала Алехина "Интерфаксу".

Она пояснила, что планировала в среду вылететь в Великобританию: 10 августа на фестивале в Эдинбурге должен состояться первый спектакль по ее книге Riot Days.

Неуплаченный штраф

В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов в свою очередь рассказали "Интерфаксу", что запрет на выезд из России был наложен приставом за уклонение Алехиной от наказания в виде обязательных работ.

10 июля суд приговорил активистку к штрафу в 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных за пикет в поддержку мессенджера Telegram и у здания ФСБ.

16 апреля 13 участников протестной акции пришли на Лубянскую площадь в центре Москвы, где начали кидать в здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики, протестуя против блокировки мессенджера.

Мещанский суд признал Алехину виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 100 часов обязательных работ.

20 декабря 2017 года Алехина была задержана в ходе акции у здания ФСБ в Москве, где она стояла с "подарочным плакат". Тогда Мещанский суд Москвы назначил участнице Pussy Riot 40 часов обязательных работ.