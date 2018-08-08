Алехина из Pussy Riot заявила, что ей закрыли выезд из РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Мария Алехина утверждает, что ей запретили выезд из России.

"Сотрудники погранслужбы ФСБ в аэропорту "Домодедово" сказали, что мне закрыт выезд из страны", - сказала Алехина "Интерфаксу".

Она пояснила, что планировала в среду вылететь в Великобританию, где 10 августа на фестивале в Эдинбурге должен был состояться первый спектакль по ее книге Riot Days.

10 июля суд приговорил Алехину к штрафу в 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных за акции в поддержку мессенджера Telegram и у здания ФСБ.

16 апреля 13 человек пришли на Лубянскую площадь в центре Москвы, где начали кидать в здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) России разноцветные бумажные самолетики, протестуя против блокировки мессенджера Telegram.

За эту акцию Мещанский суд признал Алехину виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 100 часов обязательных работ.

20 декабря 2017 года Алехина была задержана на акции у здания ФСБ в Москве, где она стояла с "подарочным плакатом". Мещанский суд Москвы назначил ей за акцию 40 часов обязательных работ.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен", который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.