"Решальщик" Золотов получил 7,5 лет колонии за хищение 80 млн рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Суд приговорил "решальщика" Дионисия Золотова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за хищение 80 млн рублей у топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"С учетом позиции гособвинителя суд признал Золотова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала Нефедова.

Также, по ее словам, Золотову назначен штраф в 14 млн рублей.

"Установлено, что в феврале-марте 2017 года заключенный Золотов при помощи сообщников убедил одного из сокамерников, что может решить вопрос об изменении ему меры пресечения и переквалификации предъявленного обвинения на менее тяжкое", - сказала Нефедова.

В качестве вознаграждения для должностных лиц правоохранительных органов он потребовал 80 млн рублей. "При этом в действительности Золотов и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо указанную сумму. Полученные денежные средства были похищены", - отметили в прокуратуре.

В ходе следствия Золотов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к наказанию, назначенному Золотову по данному приговору, частично присоединено наказание по приговору Никулинского районного суда Москвы, пояснили в прокуратуре.