Дело "решальщика", похитившего у топ-менеджера Роскосмоса 80 млн рублей, направили в суд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Так называемый "решальщик" Дионисий Золотов предстанет перед судом по делу о мошенническом хищении 80 млн рублей у своего сокамерника.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, дело направлено в суд, по нему утверждено обвинительное заключение.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" информированные источники, обвиняемый - это известный "решальщик" Золотов, а жертва его мошеннических действий - ныне покойный топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов.

Как полагает следствие, в феврале-марте 2017 года "заключенный при помощи сообщников убедил одного из сокамерников, что может решить вопрос об изменении ему меры пресечения и переквалификации предъявленного обвинения на менее тяжкое. В качестве вознаграждения для должностных лиц правоохранительных органов он потребовал 80 млн рублей". При этом, по мнению следствия, "в действительности заключенный и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо указанную сумму, полученные деньги были похищены".

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Исполнительный директор Роскосмоса Евдокимов был арестован в декабре 2016 года по обвинению в хищении имущества ОАО "РСК "МиГ" на 200 млн рублей. В ночь на 18 марта 2017 года его тело было обнаружено в санузле одной из камер СИЗО-5.

По словам источника агентства, счеты с жизнью Евдокимов свёл после того, как лишился 80 млн рублей, переданных по его требованию бывшей супругой за переквалификацию уголовного дела и последующее освобождение из-под стражи. Помочь в смягчении обвинения Евдокимову через адвоката Александра Малофеева предложил Золотов.

После гибели Евдокимова возбуждено дело по статье "Убийство" УК РФ.