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Массовое захоронение времен Хазарского каганата нашли в Крыму

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Массовое захоронение людей времен раннего средневековья обнаружили археологи в ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма, сообщил фонд "Археология".

"Некоторые погребенные лежали в неестественных позах. Так, например, один как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем, и он пытался хоть как-то закрыть лицо перед смертью", - приводятся в пресс-релизе слова директора по развитию фонда Олега Маркова.

Всего на небольшом участке раскопа найдено десять скелетов. "Черепа сильно повреждены, нельзя понять, имели они какие-то прижизненные травмы или нет. С этим должны разбираться уже антропологи. Может, это были жертвы массовой резни, а, может, и люди, погибшие во время эпидемии", - отметил Марков.

Археологам пока понятно только одно: смерть десятка человек произошла одновременно, и с их телами не церемонились. "Просто сваливали в одну кучу. При этом вообще не клали какого-то сопутствующего погребального инвентаря", - говорится в пресс-релизе.

В средневековье на некрополе Кыз-Аул на Керченском полуострове хоронили усопших представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.

Первые же захоронения появились там еще в античности, были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков.

"В VIII-IX веке нашей эры они (представители каганата - ИФ) ограбили каменные склепы и стали использовать их в качестве жилищ. Тут же рядом хоронили уже своих сородичей в грунтовых ямах", - сообщает фонд "Археология".

Хазарский каганат (650-969 годы) - средневековое государство, созданное кочевым народом - хазарами. Каганат контролировал территорию Предкавказья, нижнего и среднего Поволжья, современного северо-западного Казахстана, а также Приазовье, восточную часть Крыма, степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра.

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