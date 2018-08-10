Археологи нашли древний боярский саркофаг в новгородском монастыре

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН (Москва) на раскопках в Свято-Юрьевом монастыре XII века под Великим Новгородом нашли древний боярский саркофаг, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в правительстве Новгородской области.

"Саркофаг обнаружен у стен главного храма обители - Георгиевского собора, который, согласно летописным источникам, был заложен в монастыре в 1119 году. В каменном саркофаге, составленном из шести массивных плит, были погребены останки шести женщин. В подобных дорогих саркофагах хоронили новгородцев, имевших высокий социальный статус. Очевидно, что эти женщины относились к богатой боярской новгородской фамилии", - сказал собеседник.

Ученые затруднились точно датировать саркофаг, отметив только, что он, вероятно, относится к домонгольским.

Кроме саркофага, у стен Георгиевского собора археологи нашли захоронения монахов в деревянных гробах.

Исследования в монастыре продолжаются.

Как сообщалось, раскопки на территории Свято-Юрьева монастыря сотрудники Института археологии начали в 2012 году. Исследования проводятся в рамках комплексной реставрации Георгиевского собора. Руководит работами старший научный сотрудник Института археологии, член-корреспондент РАН Владимир Седов.