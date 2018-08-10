Российские туристы начали спешно оплачивать забронированные туры из-за роста курса валют

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Туристы спешат оплатить забронированные ранее туры, опасаясь дальнейшего роста курса иностранных валют, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В турагентствах отмечают, что на фоне роста курсов иностранной валюты туристы, ранее забронировавшие поездки, спешат внести всю сумму за них, поскольку опасаются, что валюта и дальше будет сильно дорожать", - рассказала Тюрина.

Некоторые туркомпании, по ее словам, сами обзванивают клиентов с предоплаченными пакетами, сообщая им о нестабильности валюты и предлагая оплатить туры полностью, не дожидаясь дальнейшего ослабления рубля.

По словам Тюриной, колебания валютного курса могут повлиять в ближайшее время на спрос, однако эта тенденция надолго не удержится, даже если валютный курс подрастет. "Возможно, путешественники выберут отель дешевле, но все равно поедут. Сентябрь продается довольно активно, популярны экскурсионные туры по Европе. Востребованы и пляжные туры, в августе-сентябре на первом месте Турция", - отметила Тюрина.

По ее словам, многие турагенты отметили, что в этот раз туроператоры не меняют внутренние курсы валют по несколько раз в день, как это было в других подобных ситуациях, когда агентства принимали оплату у туристов по одному курсу, а передавали туроператору по другому курсу.

Как считает Тюрина, и турагенты, и путешественники уже привыкли к скачкам валют, это не впервые происходит. "За последние годы уже несколько раз так было: сначала резкий рост курсов иностранных валют, а затем в течение недели - спад. Думаю, люди пару-тройку дней подождут, и снова будут покупать туры, как и раньше", - заявила Тюрина.

Ранее в пятницу на открытии торгов курс доллара США составил 67,04 рублей, и, таким образом, превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года. Евро уменьшился до 76,89 рублей.