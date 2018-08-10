В офис Московской еврейской общины пришли с обыском по делу об экстремизме

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Столичные полицейские провели обыск в Московской еврейской религиозной общине в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения "Шахар" Александра Каргина.

"Сегодня сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пришли в офис. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Каргина Игорь Зубер.

Сам активист также считает, что ему подбросили экстремистскую литературу. "Изъятая литература мне подброшена. При этом большая часть подброшенной литературы носила антисемитский характер", - сказал он "Интерфаксу".

Адвокат пояснил, что проверка проводится в рамках проверки по поступившему на Каргина заявлению.

"Как указано в тексте распоряжения на проведение оперативного мероприятия правоохранители проводят проверку на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку", - резюмировал адвокат.

По его словам, Каргин вызван в полицию на следующей неделе для дачи объяснений.