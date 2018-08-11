В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали подозреваемого в хищении 800 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей", - сообщила представитель министерства.

По данным ведомства, подозреваемый и иные лица из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 млн рублей. Злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Как отметила Волк, по данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводится проверка.