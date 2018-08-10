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Число арестованных за хищение грузов на станции "Ржев" достигло 25 человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест еще четверых обвиняемых в хищении грузов из железнодорожных составов на станции "Ржев", сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворены ходатайства об аресте до 7 октября начальника охраны ООО "Кировский минирынок" Дмитрия Баукина, индивидуального предпринимателя Александра Забавина, замначальника диспетчерского центра дирекции Управления движением Октябрьской железной дороги Игоря Мусатова, машиниста Антона Опекунова", - сказала Царева "Интерфаксу" в пятницу.

Таким образом, число арестованных достигло 25 человек.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании 35 предполагаемых участников организованного преступного сообщества, систематически совершавших особо крупные хищения грузов из железнодорожных составов, следовавших транзитом через станцию "Ржев" (Тверская область) Октябрьской железной дороги.

Среди арестованных фигурантов дела десять машинистов и помощников машиниста ОАО РЖД, семеро безработных, а также слесарь ремонтно-подвижного состава, частный предприниматель, водитель, три стрелка ведомственной охраны железнодорожного транспорта, начальник охраны ООО "Кировский минирынок" и замглавы диспетчерского центра дирекции Управления движением Октябрьской железной дороги.

Всем им инкриминируется совершение преступления по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст.158 УК РФ (кража).

По данным ЦОС ФСБ, 7 августа в Тверской области проведено 40 обысков, в ходе которых задержано 35 злоумышленников, из них 21 - с поличным на месте преступления.

Представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что несколько задержанных дали признательные показания. По ее словам, во время обысков обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства.

По данным СК, с февраля по август 2018 года "членами сообщества при содействии работников железной дороги произведены три внеплановые остановки железнодорожных составов, вскрыты контейнеры и из них похищены различные товары, которые грузовым автотранспортом перевезены в места временного хранения в Ржеве с целью дальнейшей реализации".

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