Истекает срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В субботу истекает срок, когда греческие дипломаты, затронутые зеркальными мерами Москвы, должны покинуть Россию. Накануне дипломатический источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что дипломаты должны покинуть Россию до 11 августа.

"Да, это действительно так. Они должны вернуться на родину до субботы", - сказал собеседник агентства.

В минувший понедельник МИД РФ вручил ноту протеста послу Греции из-за недружественных действий против российских дипломатов и граждан.

"6 августа в МИД России был вызван посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле сего года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорилось в сообщении на сайте МИД РФ.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все обвинения и заявила о введении ответных мер.