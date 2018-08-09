МИД РФ запросил у посольства Греции разъяснений по ситуации с визами священникам

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ направило в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.

"Мы видели материалы "Царьграда", публикацию в соцсетях. Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, дать какие-то разъяснения на этот счет", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, соответственно, сейчас ожидаем реакции греческой стороны", - добавила она.

6 августа бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский сообщил, что столкнулся с нежеланием греческих властей предоставлять долгосрочные визы священникам.

"Мы получили в визовом центре паспорта с визами - жене дали на три года, а мне - только на месяц. Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта, почему так? Девушка ответила: "Зря вы написали, что вы священник. Если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года", - рассказал отец Владимир в письме послу Греции в РФ Андреасу Фриганосу, которое опубликовал на своей странице в фейсбуке.

По словам священника, с такой ситуацией он столкнулся впервые за 25 лет, в течение которых многократно получал длительные визы в шенгенскую зону, оформляя их через консульства Франции, Италии, Германии, Швейцарии и несколько раз через консульство Греции.

Настоятель сообщил послу, что после первой публикации о случившемся многие российские священнослужители откликнулись в комментариях, что с ними за последние полгода случилась та же история - им давали визу на неделю, на две недели, максимум - на месяц.

Ранее на этой неделе МИД РФ вручил послу Греции ноту из-за выдворения российских дипломатов.