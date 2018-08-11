Скончался депутат Госдумы Александр Коровников

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о кончине своего коллеги по фракции Александра Коровникова.

"Скончался наш коллега Александр Венедиктович Коровников. Он был патриотом, который посвятил свою жизнь вопросам безопасности страны, защиты прав граждан", - цитирует Неверова в субботу пресс-служба фракции.

Коровников избирался депутатом Верховного совета, работал в Счетной палате и министерстве внутренних дел. В Госдуме он представлял жителей Новгородской области. Коровников входил в думский комитет по обороне, ему было 63 года.