Два человека пострадали из-за падения самодельного самолета под Красноярском

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Самодельный летающий макет самолета времен войны разбился под Красноярском, пилот и пассажир госпитализированы.

"Самодельная копия советского военного самолета ПО-2 времен Второй мировой войны поднялась в небо с площадки Нижняя Кутара под Красноярском. Однако во время взлета техника отказала, и пилот совершил жесткую посадку", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Самолет оказался разрушен. Пилот и пассажир получили серьезные травмы, включая переломы, и были госпитализированы.