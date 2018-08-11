В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Молния повредила крыло "Боинга" с российскими туристами, возвращавшимися на родину из болгарского Бургаса, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Внуково".

"Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния. После приземления он попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, авиатехники сразу обратили внимание на характерные следы, которые молния оставила на крыле самолета. "Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки. Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации", - сказал источник.

Самолет выполнял рейс из болгарского Бургаса. На его борту были в основном туристы, возвращавшиеся с отдыха домой.

В середине июля молния попала в "Боинг", возвращавшийся из Берлина в Москву. Несмотря на инцидент, самолету удалось благополучно приземлиться в аэропорту "Внуково". После приземления лайнер осмотрели, выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла "Боинга" обуглилась.