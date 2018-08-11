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Экс-премьер Крыма заявил об ограблении и избиении в собственном доме

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Анатолий Франчук, занимавший в 1994-1996 и в 1997-1998 годах должность премьер-министра Крыма, утверждает, что был избит и ограблен группой неизвестных в ночь на пятницу в своем доме. Официальных комментариев силовых структур пока нет.

"Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - цитирует Франчука "Крымское информационное агентство" в субботу. На сайте размещено видео избитого 82-летнего экс-чиновника.

Мужчина пришел в себя через некоторое время. В доме никого не было. Связанного Франчука нашел утром его водитель.

По словам бывшего премьера Крыма, грабители разрезали три сейфа, унесли с собой около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и золото, которое принадлежало его супруге, умершей пять лет назад. Франчук обратился в полицию.

МВД Крыма пока не комментирует происшедшее, сказал "Интерфаксу" представитель ведомства.

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Теги: Анатолий Франчук, Крым
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