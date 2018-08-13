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Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике

Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублей

Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские составили административный протокол на двух вандалов, забравшихся на коня Медного всадника и пытавшихся установить мангал для шашлыков на голове Петра I.

"5 августа 2018 года в полицию в Адмиралтейском районе Петербурга поступило сообщение о том, что на скульптуру Медный всадник забрались двое молодых людей. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет и доставлены в отделение полиции", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Правонарушители обязаны заплатить штраф.

Максимальный штраф по вменяемой правонарушителям части 1 статьи КоАП РФ составляет 1 тысячу рублей, также за мелкое хулиганство могут поместить под административный арест на срок до 15 суток.

На случившееся обратил внимание Музей городской скульптуры Петербурга.

"По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру I и, по словам очевидцев, пыталась установить на нем мангал... Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок", - говорится в сообщении музея в соцсетях, которое сопровождается фотографиями, сделанными очевидцами происшествия.

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Теги: Петербург
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