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Турция не обращалась за помощью к РФ в связи с обвалом лиры

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая сторона не обращалась к России за помощью в связи со сложной экономической ситуацией в этой стране, заявили в Кремле.

"Нет, никаких просьб не поступало. Всегда обсуждаются конкретные большие проекты, которые активно фигурируют на повестке дня", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращалась ли турецкая сторона к России за помощью в ходе разговора президентов.

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Он подчеркнул, что обсуждаются проекты в области энергетики - "Турецкий поток", АЭС "Аккую", кроме того, существует совместный инвестиционный фонд, деятельность которого необходимо наполнять конкретикой, активно действуют компании на взаимной основе.

При этом, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что из-за кризиса в Турции в реализации указанных проектов возникнут трудности, он сказал: "Мне неизвестно, что эта ситуация как-то может повлиять на развитие проекта. Пока все идет своим чередом".

Кроме того, Песков посчитал недопустимым гипотетически рассуждать о том, есть ли у России ресурсы оказать Турции помощь в случае, если поступит соответствующий запрос.

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"Это не та ситуация, где возможны какие-то такие гипотетические рассуждения", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил, что тема использования национальных валют во взаимной торговле России с Турцией по-прежнему актуальна, несмотря на обвал турецкой лиры.

Ему был задан вопрос, будет ли России выгоден такой переход с учетом сильного падения турецкой лиры.

"Конечно, это подлежит скрупулезной проработке. Но это то, к чему мы стремимся в наших двусторонних торгово-экономических отношениях и то, о чем неоднократно заходила речь на двусторонних российско-турецких переговорах", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

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