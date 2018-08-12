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Эрдоган назвал обвал лиры коварным заговором против Турции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что рекордное падение турецкой лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары.

"Цель этой операции - заставить сдаться Турцию во всех сферах - от финансов до политики. Мы вновь имеем дело с политическим коварным заговором. С Божьего позволения мы справимся (с заговором - ИФ)", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные в Трабзоне во время встречи с членами правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, если США решили пожертвовать своими отношениями с Анкарой, то Турция даст ответ на такую политику, найдя "новые рынки, новых партнеров и новых союзников".

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"Мы можем сказать только "до свидания" любому, кто жертвует стратегическими отношениями и полувековым альянсом со страной с населением в 81 млн человек ради отношений с террористическими группами", - подчеркнул он.

При этом президент Турции обвинил США в "ведении экономической войны против всего мира, включая нашу страну".

С начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в минувшую пятницу падение ее курса достигало 13,5%. Резкое ослабление произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

Накануне Эрдоган в статье, опубликованной в газете The New York Times, призвал администрацию Трампа пересмотреть отношение к Анкаре, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

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Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган

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