Десятки тысяч жителей Краснодара остались без электричества из-за аварии на сетях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Авария на линии электропередачи ПАО "Кубаньэнерго" (Группа "Россети") привела к отключению нескольких районов Краснодара в понедельник вечером, сообщило Минэнерго РФ.

"В 17:14 по Москве действием защит отключилась первая цепь линии электропередачи 110 кВ "Западная-2 - Тургеневская" с отпайкой на понижающую станцию (ПС) 110 кВ "Дальняя", - говорится в сообщении.

В результате аварии оказались обесточены ПС 110 кВ - "Дальняя" и "Тургеневская", а также ПС 35 кВ "Апрелевская". Без электроснабжения оказались около 32 тыс. бытовых потребителей Краснодара. Мощность отключенных потребителей - 28 МВт, отмечает Минэнерго.

В пресс-службе ПАО "Кубаньэнерго" сообщили агентству "Интерфакс", что специалисты компании уже ведут аварийно-восстановительные работы.