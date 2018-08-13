Вице-мэр Симферополя уволен на фоне проблем с вывозом мусора

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк, который курировал сферу ЖКХ в крымской столице, уволен по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Отставка произошла на фоне проблем с вывозом мусора в городе.

"Неблагоприятная ситуация сложилась в Симферополе, администрация не справляется с полномочиями - по сбору и вывозу мусора. Сергей Аксенов находится в отпуске, но этот вопрос держит на контроле. Им сегодня принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя главы администрации Симферополя Гуменюка", - сказал вице-премьер республики Юрий Гоцанюк в эфире телеканала "Крым 24". Он на время отпуска Аксенова исполняет обязанности главы Крыма.

Замглавы республиканского правительства сообщил также, что власти региона попросят прокуратуру проверить финансово-хозяйственную деятельность муниципального унитарного предприятия "Экоград", которое занимается вывозом мусора в Симферополе.

Кроме того, с вечера понедельника на улицы города привлекут более 20 единиц техники для очистки столицы Крыма от бытовых отходов. "Будет выделено дополнительное количество погрузчиков, дополнительная техника", - сказал Гоцанюк.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма на прошлой неделе высказало обеспокоенность ситуацией в Симферополе, назвало ее коллапсом.

Администрация Симферополя заявила тогда, что сломались 19 спецмашин, поэтому "вывоз мусора и подбор стихийных свалок возле контейнерных площадок будет несколько ограничен, но не прекращен".

"Ситуация усугубляется не только транспортировкой мусора на длительные расстояния в Тургенево, но и стихийными свалками, а также навалами строительного и крупногабаритного мусора, который выбрасывается на контейнерные площадки общего пользования и приводит к быстрому износу техники", - сказали в МУП "Экоград".