Российские военные учебные заведения будут готовить кадетов из Сирии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербург прибыла первая группа детей, которые с 1 сентября приступят к занятиям в российских военных учебных заведениях, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на руководителя Сирийского культурного центра в Северной столице Ваддаха аль-Джунди.

"Набор сирийских ребят в российские кадетские корпуса будет осуществляться ежегодно, уточнил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад", - говорится в публикации.

При этом посол Сирии в РФ подчеркнул, что обучение проводится в рамках программы подготовки военных кадров в соответствии с ранее заключенным российско-сирийским соглашением, пишут "Известия".