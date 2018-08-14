Россияне высказали отношение к участникам путча 1991 года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Более половины россиян считают, что в дни "августовского путча" 1991 года ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию, а треть считают эти события эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве СССР, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие во вторник "Интерфакс".

53% респондентов считают, что ни одна из сторон не была права. В свою очередь, 1% опрошенных полагают, что участники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) занимали верную позицию, а в правоте Б.Ельцина и его окружения уверен каждый десятый респондент.

38% опрошенных считают августовские события 1991 года трагическими, имевшими гибельные последствия для страны. 36% респондентов полагают, что "путч" был "эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны".

Победой демократической революции те события считают 6% опрошенных.

Почти четверть респондентов (23%) полагают, что участники ГКЧП, прежде всего, стремились укрепить собственные позиции во власти, практически каждый пятый (19%) считает, что целью было предотвращение распада СССР. 19% опрошенных считают, что члены ГКЧП не имели четкой программы. 9% респондентов полагают, что главной задачей организаторов ГКЧП было сохранение власти КПСС, а 8% респондентов считают, что основная цель была восстановить порядок в стране.

Опрос был проведен 19-25 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

19 августа 1991 года было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР Олег Бакланов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков и др.

ГКЧП принял решение о запрете деятельности оппозиционных партий и движений, а также ряда газет. В столицу были введены войска. Президент СССР Михаил Горбачев был изолирован в своей резиденции в Крыму.

Ответом на создание ГКЧП стали массовые демонстрации и митинги протеста в Москве, Ленинграде и ряде других городов страны.

Во главе сопротивления действиям ГКЧП встал президент РСФСР Борис Ельцин и другие руководители Российской Федерации. Указами Б.Ельцина создание ГКЧП было квалифицировано как попытка госпереворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.

22 августа ГКЧП был ликвидирован, а его члены арестованы.