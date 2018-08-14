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Снаряд времен Гражданской войны нашли на территории Ярославского музея-заповедника

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Росгвардии ликвидировали 76-мм снаряд, пролежавший около 100 лет на территории музея в Ярославле, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Боеприпас был обнаружен на территории музея при проведении ремонтно-строительных работ.

"Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали посетителей музея. В дальнейшем бойцы инженерно-технической группы ОМОН извлекли опасную находку и эвакуировали ее во взрывобезопасном контейнере на специализированный полигон, где уничтожили", - говорится в сообщении.

"В процессе идентификации найденного предмета было установлено, что это 76-мм снаряд времен Гражданской войны", - отмечает пресс-служба.

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник был основан в 1865 году в центре Ярославля. В июле 1918 года центр города стал площадкой Ярославского мятежа. В ходе подавления мятежа город обстреливался из орудий, в том числе и из 76-мм пушек.

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Теги: Ярославль
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