Мальчик погиб от взрыва гранаты времен войны в Курской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны в Железногорском районе Курской области, в результате которого один несовершеннолетний погиб, еще один пострадал, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла накануне вечером в поселке Генеральский. Трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли гранату времен войны. Один из ребят взял ее в руки, и граната взорвалась. Девятилетний мальчик был госпитализирован, но скончался в реанимации. Еще один ребенок получил ранения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по факту взрыва снаряда в Курской области возбуждены два уголовных дела, которые квалифицированы по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) УК РФ.