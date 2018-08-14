В Москве назвали неприемлемой приостановку США сотрудничества по договору об открытом небе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Замораживание Вашингтоном договора по открытому небу идет в русле общего ужесточения курса США в отношении России, односторонние шаги и попытки навязать решения существующих проблем неприемлемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Применительно к договору по открытому небу хотел бы отметить, что мы прилагаем на протяжении длительного времени, в том числе в течение текущего года, последовательные усилия по нахождению путей урегулирования ряда проблем, созданных, я хочу это подчеркнуть, прежде всего, усилиями самих США и некоторых американских "подопечных", - сказал Рябков "Интерфаксу" во вторник.

"В русле общего ужесточения американского курса в отношении России наблюдается склонность Вашингтона не заниматься конкретикой наших предложений, а идти и здесь тоже по пути односторонних шагов и навязывания нам неких рецептов, которые неприемлемы, если мы ведем речь о цивилизованном межгосударственном общении", - подчеркнул дипломат.