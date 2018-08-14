США потребуют от РФ разрешения участникам Договора по отрытому небу на полеты над Москвой

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В подписанном президентом США Дональдом Трампом военном бюджете на 2019 год содержится ряд ограничений, касающихся Договора по открытому небу, а также отмечается необходимости добиваться от российской стороны разрешения на наблюдательные полеты стран-участниц договора "над всей Москвой".

В разделе документа по взаимодействию с РФ, в частности, отмечается, что власти США не должны расходовать бюджетные средства, "чтобы голосовать или одобрять ряд имплементационных решений Консультативной комиссии по открытому небу", а также на модификацию американских самолетов в целях имплементации Договора.

Кроме того, в бюджете отмечается необходимости добиваться от российской стороны разрешения на наблюдательные полеты стран-участниц договора "над всей Москвой, Чечней, Калининградом и на расстоянии в 10 км от границы РФ с оккупированными Абхазией и Южной Осетией". Уточняется, что "полеты должны проводиться без каких-либо ограничений и в соответствии с параметрами, установленными в договоре".

Предусмотренные в оборонном бюджете США ограничения, связанные с Договором по открытому небу, могут быть сняты, если Вашингтон придет к выводу, что РФ "в полной мере выполняет обязательства в рамках Договора",

Также американская администрация может обойти те или иные ограничения, если это будет соответствовать национальным интересам США или же если РФ "приняла четкие и поддающиеся верификации действия, чтобы вернуться к выполнению Договора по открытому небу".

Прекращение соглашений по облегчению полетов

В конце декабря 2017 года сообщалось, что Москва с нового года "исходя из принципов взаимности" прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по облегчению полетов США над Россией по договору об открытом небе.

"В частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 г. действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору", - сказала 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Тогда США заявляли, в частности, о намерении закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Газета Wall Street Journal сообщала, что возможное введение ограничений стало ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.