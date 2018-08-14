Пилот утонувшего в Байкале гидросамолета не имел доступа к полетам

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пилот частного гидросамолета Твин Би 2335G, совершившего аварийную посадку на озере Байкал 13 августа, не имел права управлять воздушным судном, сообщается в официальной группе СКР в мессенджере WhatsApp.

"Следователи установили, что мужчина не имел допуска к полетам. Владельцу самолета предстоит объяснить, на каком основании он предоставил технику данному гражданину", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли техническую документацию на гидросамолет. После его извлечения из воды будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 20:00 по иркутскому времени гидросамолет Твин Би 2335G упал при взлете в озеро Байкал возле острова Ольхон - в 300 метрах от поселка Хужир Иркутской области. На борту находился один пилот, который не пострадал и самостоятельно покинул кабину.

По предварительным данным, при наборе скорости для взлета гидросамолет ударился о волну, в результате на его левом крыле был поврежден поплавок, летательный аппарат начал крениться и ушел под воду.

По данному факту Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.