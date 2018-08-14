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Турция возглавила туристический топ россиян в первом полугодии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Турция стала лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года, россияне совершили в эту страну 2,36 млн поездок, следует из статистики, опубликованной Погранслужбой ФСБ РФ.

На втором месте оказалась Абхазия с 1,75 млн поездок. Также в топ-5 вошли Финляндия (более 1,71 млн поездок), Казахстан (1,38 млн) и Украина (1,09 млн). С небольшим отставанием от пятерки лидеров идет Китай, куда за первое полугодие граждане России ездили 1,04 млн раз.

Согласно статистике, за 6 месяцев за пределы России было совершено 19,9 млн поездок (на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них около 6 млн - в страны СНГ.

Почти 14 млн поездок россияне совершили в Европу, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%.

По числу поездок с целью туризма также лидирует Турция, за первое полугодие россияне съездили туда около 1,8 млн раз. На втором месте - Таиланд (508,8 тыс.), за ним следует ОАЭ (451,8 тыс.).

В топ-10 также вошли Италия (372,2 тыс. поездок), Китай (334,2 тыс.), Испания (328,9 тыс.), Германия (324,9 тыс.), Греция (247,9 тыс.), Кипр (242,4 тыс.) и Вьетнам (233,1 тыс.) На курорты Туниса россияне совершили 199,4 тыс. поездок в первом полугодии, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Российский поток на курорты Черногории и Болгарии сократился соответственно на 11,9% и 8% по сравнению с результатами первого полугодия прошлого года.

Число поездок в Доминикану сократилось на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 86,7 тыс.

Общее число поездок в Великобританию сократилось на 4,6% (128 тыс. поездок), из них лишь 60 тыс. совершались с целью туризма. Также снижение числа поездок показали Нидерланды - на 4,1%, Словакия и Норвегия - на 3,8%, Бельгия - на 1,7%, Швеция - на 1,1%, Словения - на 0,03%. Франция продемонстрировала уровень прошлого года с незначительным ростом (+0,9%). Общее число поездок из России в Сербию сократилось на 9,4% и составило 33,6 тыс., из них с целью туризма - 22,5 тысяч.

Из-за визовых сложностей и напряженности в отношениях между США и Россией выездной поток из РФ по итогам первого полугодия составил 114 тыс. поездок, что на 9,9% меньше, чем за первые 6 месяцев 2017 года.

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