Спрос на отдых за рубежом не снизился из-за ослабления рубля

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Россияне продолжают бронировать туры за рубеж в обычном режиме, несмотря на падение курса рубля к доллару и евро. Однако эксперты ожидают спада продаж после окончания высокого сезона, показал опрос представителей сетей турагентств, проведенный "Интерфаксом".

"Падения спроса на поездки за рубеж из-за девальвации рубля не наблюдается. Более того, ежегодно в компании мы отмечаем рост продаж на 10%. Единственное, туристы стараются оплатить туры как можно быстрее, потому что опасаются дальнейшего роста курсов валют", - сказал "Интерфаксу" гендиректор сети турагентств "Круиз-Трэвел" Павел Лыщенко.

В объединенной сети "ТБГ и "Горячие Туры" также не отмечают падения спроса на поездки за границу. "У нас нет изменений по объему бронирований туров за рубеж. Когда доллар и евро выросли, туристы поспешили оплатить поездки как можно быстрее. Глубина продаж достигает ноября", - сообщила PR-директор компании Ольга Иванова.

С коллегами согласен директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, который не видит спада продаж зарубежных туров. "Средний чек на недельную поездку в Турцию на двоих - 60 тысяч рублей. Если доллар и евро вырастут на 6-8%, то туры будут стоить 65-68 тыс. рублей. Вроде бы существенно, но, по моему опыту, никто не готов из-за такой разницы отказываться от отпуска за рубежом", - сказал он.

Спад может быть, но позже

Мкртчан считает, что спад продаж все-таки будет, но позже, когда закончится сезон массовых отпусков.

"Сейчас первая половина августа - это пик продаж и период массовых отпусков, поэтому те, кто уже собирался отдыхать, все равно поедут, а те, кто только планирует отдых, могут его отложить. За счет этого продажи могут немного упасть, но не более, чем на 10%", - пояснил Мкртчян.

Ранее в Российском союзе туриндустрии "Интерфаксу" сообщили, что туристы уже привыкли к изменениям курса рубля после того, как рубль резко упал в апреле, и не реагируют остро на очередное падение.

Куда едут

По данным компании "Круиз Трэвел", наиболее востребованные зарубежные направления в августе - Турция, Греция и Тунис. В сети "Горячие туры" топ-3 включает Турцию, Таиланд и индийский штат Гоа.

По словам Мкртчяна, среди российских направлений летом традиционно лидируют курорты Краснодарского Края и Крым, а среди зарубежных - Турция и Греция.

Авиабилеты продаются как обычно

Продажи авиабилетов за рубеж пока также не снизились из-за ослабления рубля. Правда, на цены авиабилетов такое ослабление влияет не сразу - по данным сервисов бронирования, их стоимость пересчитывается с евро на рубли каждую неделю в ночь на среду, а рубль начал падать к доллару и евро как раз в среду, 8 августа.

"В данный момент мы не видим снижения продаж авиабилетов. Возможно, позже рост доллара скажется на распределении турпотока, как это было во время кризиса 2014-2015 годов. Если раньше половина бронирований приходилась на внутренние направления, то сейчас доля России выросла до 75%", - рассказал PR-директор сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис.

Он призвал тех, кто планирует поездки, быстрее покупать билеты, чтобы успеть до подорожания. При этом особенно заметно рост курса скажется на билетах за рубеж, хотя может затронуть и внутренние маршруты.

Ранее сообщалось, что средний чек на перелет внутри России в августе-сентябре уже вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на международные перелеты - на 35%. Это связано с ростом стоимости авиационного топлива вслед за ростом цен на нефть.