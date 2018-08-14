Задержан мэр Оренбурга Евгений Арапов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Оренбурга Евгения Арапова, сообщили "Интерфаксу" в управлении информационной политики правительства региона со ссылкой на губернатора области Юрия Берга.

"Мне известно о задержании Евгения Арапова. Факты и обвинения ему предъявят следственные органы. Но недопустимо, чтобы административный центр оказался втянут в скандал. Точку в этом деле должно поставить следствие и суд", - привела собеседница агентства слова губернатора.

Получить официальное подтверждение информации от следственных органов агентству пока не удалось.

В пресс-службе главы города агентству заявили, что мэр находится на больничном.

"Пока иной информацией не располагаем", - добавили в пресс-службе.

На минувшей неделе Ленинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, Борисов днем 8 августа получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в 2 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Чиновник был задержан с поличным после получения взятки.