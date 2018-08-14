Водитель упавшего в овраг под Геленджиком джипа впал в кому, у двоих пассажиров перелом позвоночника

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Центра медицины катастроф оказывают помощь наиболее тяжело пострадавшим после падения внедорожника в овраг возле Геленджика, за ребенком выехала детская медицинская бригада из Краснодара, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Краснодарского края.

"В момент аварии в джипе находились водитель и две семьи с детьми. Все они из других регионов. Водитель джипа находится в коме, он нетранспортабелен. Пассажирка получила перелом позвоночника, ее муж - компрессионный перелом позвоночника, находится на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии один из двух детей 13 лет, у него пневмоторакс, он также на искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще три человека находятся в травмпункте с ушибами и ссадинами, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что состояние ребенка и трех взрослых, пострадавших в автоаварии, врачи оценивают как тяжелое.

Прогулочный джип "УАЗ" с туристами упал в овраг в Краснодарском крае под Геленджиком во вторник. Семь человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы. СКР проводит доследственную проверку.

Водитель упавшего джипа состоит в местном экстрим-клубе, его организатор дает объяснения правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Клуб существует на протяжении нескольких лет и занимается организацией и проведением экскурсий для отдыхающих, а также поездок по бездорожью и в горы. Выясняется, велся ли этот бизнес официально, с организатором клуба работают правоохранители, изымается документация", - сказал собеседник агентства.