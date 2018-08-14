В России

Водитель упавшего в овраг под Геленджиком джипа впал в кому, у двоих пассажиров перелом позвоночника

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Центра медицины катастроф оказывают помощь наиболее тяжело пострадавшим после падения внедорожника в овраг возле Геленджика, за ребенком выехала детская медицинская бригада из Краснодара, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Краснодарского края.

"В момент аварии в джипе находились водитель и две семьи с детьми. Все они из других регионов. Водитель джипа находится в коме, он нетранспортабелен. Пассажирка получила перелом позвоночника, ее муж - компрессионный перелом позвоночника, находится на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии один из двух детей 13 лет, у него пневмоторакс, он также на искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще три человека находятся в травмпункте с ушибами и ссадинами, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что состояние ребенка и трех взрослых, пострадавших в автоаварии, врачи оценивают как тяжелое.

Прогулочный джип "УАЗ" с туристами упал в овраг в Краснодарском крае под Геленджиком во вторник. Семь человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы. СКР проводит доследственную проверку.

Водитель упавшего джипа состоит в местном экстрим-клубе, его организатор дает объяснения правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Клуб существует на протяжении нескольких лет и занимается организацией и проведением экскурсий для отдыхающих, а также поездок по бездорожью и в горы. Выясняется, велся ли этот бизнес официально, с организатором клуба работают правоохранители, изымается документация", - сказал собеседник агентства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Геленджик
В России
Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор УлюкаевуПрезидиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Суд посчитал, что в решениях предыдущих инстанций нет нарушений, повлиявших на исход делаПодробнее
 "Натали Турс" объявило о приостановке деятельности"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности
Ущерб клиентов туроператора оценили почти в 1,2 млрд рублейПодробнее
 Россияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 года
По мнению опрошенных "Левада-центром", ни одна из сторон не была праваПодробнее
 Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничествеСуд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Сергея ЛемешевскогоПодробнее
"ВКонтакте" пообещала реформу приватности"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернетеПодробнее
 Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Первый вылет обновленного самолета запланирован на конец 2019 годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
 Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
 Сенцова отправили из Салехарда на самолетеСенцова отправили из Салехарда на самолете
Об этом узнала российская журналистка Виктория ИвлеваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеМоскваПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов

Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы Подробнее

Удальцова арестовали на 30 суток за незаконную акцию перед разрешенным митингом

За вечер близ авиабазы Хмеймим уничтожили пять беспилотников боевиков

Две трети американцев выступили за завершение расследования о вмешательстве РФ до выборов 2018 года

В ДНР обвинили украинских военных в обстреле школы в Горловке

Водитель упавшего в овраг под Геленджиком джипа впал в кому, у двоих пассажиров перелом позвоночника

В Небраске казнили убийцу таксистов спустя 38 лет после преступления

ФСИН объяснила задержку появления жертвы пыток ярославской колонии на видеосвязи занятием с психологом

Сам Евгений Макаров сказал суду, что его "не хотели выводить" Подробнее

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Крылова попала в ДТП

Что произошло за день: вторник, 14 августа

Рухнувший мост в Генуе, теракт в Лондоне и прощание "Спорт FM" со спортом Подробнее

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейКомпания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной цене Подробнее

Топилин назвал последствия отказа от повышения пенсионного возраста

Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии пастух признан вменяемым

Психолого-лингвистический анализ соцсетей лидера еврейского движения "Шахар" займет месяц

Фотохроника 14 августа

Фотохроника 14 августа6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru