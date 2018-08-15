Россия и Китай проведут консультации по стратегической стабильности

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи проведут в среду в Москве двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.

"В среду в Москве состоятся очередные плановые российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности", - сказал он.

По словам Аношина, в консультациях примут участие представители министерств и ведомств России и Китая.