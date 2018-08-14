Болтон в Женеве обсудит с представителем РФ вопросы нацбезопасности

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на следующей неделе проведет встречу в Женеве с представителем РФ для обсуждения ряда вопросов в сфере национальной безопасности, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Советник Болтон встретится с официальными лицами в Израиле и на Украине, а также со своим российским коллегой в Женеве для обсуждения ряда важных вопросов в сфере национальной безопасности - это будет логическим продолжением саммита в Хельсинки", - сказала она во вторник на брифинге.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В конце июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Болтона может состояться до конца лета.

"Мы прорабатываем перспективу такой встречи и рассчитываем, что она может состояться в ближайшем будущем", - сказал он журналистам.

"Я, по крайней мере, исхожу из того, что она может состояться до конца лета, конкретные даты подлежат дальнейшему согласованию, так же как и место", - добавил Рябков.