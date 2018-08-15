Шестерых полицейских в Москве наказали после сообщения преподавателя ВШЭ об унижениях

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Шестеро столичных полицейских наказаны в связи с неадекватными действиями при задержании на Ярославском вокзале преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в среду.

Ранее транспортные прокуроры организовали проверку в связи с сообщениями СМИ об инциденте при задержании преподавателя ВШЭ на Ярославском вокзале Москвы.

"По результатам проверки Московско-Ярославской транспортной прокуратурой внесено представление в Линейное управление МВД России на станции Москва-Ярославская. Принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности шести виновных сотрудников полиции", - говорится в сообщении ММТП.

Отмечается, что "в ходе проверки в действиях сотрудников Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская выявлены нарушения требований федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ "О полиции".

"При доставлении 3 августа 2018 гражданина в дежурную часть линейного управления, с целью установления личности, сотрудники полиции указанный факт не задокументировали в соответствии с требованиями закона, чем грубо нарушили его права", - сообщили в прокуратуре.

Ранее преподаватель ВШЭ Бродский сообщил в соцсетях, что подвергся издевательствам со стороны полицейских около Ярославского вокзала в Москве. По его словам, трое сотрудников полиции в штатском задержали его и препроводили в отделение для проверки документов. Там его подвергли унизительному досмотру, а затем отпустили.

Об этом инциденте Бродский написал на горячую линию МВД РФ.