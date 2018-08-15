Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часа
В России

Шестерых полицейских в Москве наказали после сообщения преподавателя ВШЭ об унижениях

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Шестеро столичных полицейских наказаны в связи с неадекватными действиями при задержании на Ярославском вокзале преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в среду.

Ранее транспортные прокуроры организовали проверку в связи с сообщениями СМИ об инциденте при задержании преподавателя ВШЭ на Ярославском вокзале Москвы.

"По результатам проверки Московско-Ярославской транспортной прокуратурой внесено представление в Линейное управление МВД России на станции Москва-Ярославская. Принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности шести виновных сотрудников полиции", - говорится в сообщении ММТП.

Отмечается, что "в ходе проверки в действиях сотрудников Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская выявлены нарушения требований федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ "О полиции".

"При доставлении 3 августа 2018 гражданина в дежурную часть линейного управления, с целью установления личности, сотрудники полиции указанный факт не задокументировали в соответствии с требованиями закона, чем грубо нарушили его права", - сообщили в прокуратуре.

Ранее преподаватель ВШЭ Бродский сообщил в соцсетях, что подвергся издевательствам со стороны полицейских около Ярославского вокзала в Москве. По его словам, трое сотрудников полиции в штатском задержали его и препроводили в отделение для проверки документов. Там его подвергли унизительному досмотру, а затем отпустили.

Об этом инциденте Бродский написал на горячую линию МВД РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, ВШЭ, Владимир Бродский

Новости по теме

В России
СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест
Заседание суда по этому вопросу ожидается 16 августаПодробнее
 Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"
Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФПодробнее
 В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ
По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенныхПодробнее
 Песков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваПесков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова
По его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писалПодробнее
Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сынаКремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына
Ей заявили, что прошение режиссер должен написать сам, однако сестра Сенцова уверена, что он точно не будет этого делатьПодробнее
 Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 годуПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году
Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 годуПодробнее
 Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор УлюкаевуПрезидиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Суд посчитал, что в решениях предыдущих инстанций нет нарушений, повлиявших на исход делаПодробнее
 "Натали Турс" объявило о приостановке деятельности"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности
Ущерб клиентов туроператора оценили почти в 1,2 млрд рублейПодробнее
 Россияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 года
По мнению опрошенных "Левада-центром", ни одна из сторон не была праваПодробнее
 Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничествеСуд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Сергея ЛемешевскогоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часаВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяКультураСкончался писатель Эдуард Успенский

Экс-глава обанкроченного банка в Кузбассе осужден на 9 лет за хищение 4 млрд рублей

Десять человек привлекли к ответственности в Петербурге по делу о сексуальном насилии в детдоме

Доход CEO крупнейших британских компаний в 2017 году превысил зарплату сотрудников в 145 раз

Обычному служащему понадобится 160 лет, чтобы заработать сумму, которую получает главный исполнительный директор за год Подробнее

Россияне не пострадали при обрушении моста в Генуе

Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа

Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августаДетский писатель скончался во вторник в возрасте 80 лет Подробнее

Гонорар Уткина за матч ЧМ-2018 на Первом канале составил 783 тыс. рублей

Всю сумму он пообещал направить в благотворительный фонд, а сам решил закончить с комментированием Подробнее

Комиссия ЯНАО по вопросам помилования не приняла ходатайство от матери Сенцова

Два пенсионера найдены убитыми в Ростове-на-Дону

Шестерых полицейских в Москве наказали после сообщения преподавателя ВШЭ об унижениях

СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест

СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестЗаседание суда по этому вопросу ожидается 16 августа Подробнее

Самая северная палеолитическая стоянка древних людей обнаружена в Якутии

Фанаты киевского "Динамо" напали на болельщиков чешской "Славии" перед матчем ЛЧ

Путин отметил недостаток позитивного контента в соцсетях

В МИД РФ заявили о явной антироссийской направленности оборонного бюджета США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru