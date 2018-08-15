Россия и Турция начали обсуждать отмену визового режима

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Турция обсуждает с Россией возможность отмены визового режима, приводит в среду слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу Анатолийское агентство новостей.

"Мы поддерживаем (идею), чтобы наши граждане могли посещать Россию без каких-либо проблем с визами. Мы работаем в этом направлении", - цитирует агентство Чавушоглу.

"Мы достигли принципиального соглашения с Россией об отмене виз для держателей официальных паспортов, наших предпринимателей, в частности водителей-дальнобойщиков", - отметил он.