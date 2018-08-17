СМИ узнали о возможности переговоров Путина и Эрдогана в Тегеране

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу в рамках саммита по Сирии в Тегеране в начале сентября, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"В рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана в Тегеране состоятся отдельные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. О возможности проведения этой встречи "Известиям" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков", - говорится в публикации.

При этом, как пишут "Известия" со ссылкой на Д.Пескова, саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле, о возможности которого ранее заявлял Р.Т.Эрдоган, не состоится. Эту информацию подтвердили в администрации турецкого президента и в МИД Турции, отмечает издание.

Как сообщалось, в четверг пресс-секретарь президента РФ Д.Песков заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции В.Путина, Хасана Рухани и Р.Т.Эрдогана по Сирии в первой декаде сентября прорабатывается, о дате ее проведения будет сообщено после ее окончательного согласования по дипломатическим каналам.