Общественная палата предложила национализировать некоторые мусорные полигоны

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Общественная палата РФ предлагает создать компанию - единый федеральный оператор по обращению с мусором и национализацию части мусорных полигонов, сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев.

"В некоторых регионах потеряно доверие к этой отрасли и к власти в этой части. У нас достаточно радикальные предложения в этой части (...) Вплоть до национализации некоторых полигонов, если бизнес не справляется со своими обязательствами", - сказал Фадеев журналистам в Новосибирске в четверг.

Он сообщил, что в настоящее время профильное министерство вносит предложения Общественной палаты в правительство РФ.

Фадеев добавил, что необходимо обеспечить сортировку и переработку отходов. "Надо резко снизить поток мусора, который идет на полигоны, и предполагается, что часть мусора будет сжигаться", - сказал он.