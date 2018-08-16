"Адмирал Григорович" впервые применил ракеты "Калибр" в ходе учений в Черном море

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по надводной цели на морском полигоне в Черном море, сообщила в четверг пресс-служба ЧФ.

"Это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом "Калибр" с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря, выполненная в рамках плановой боевой подготовки" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ракета успешно поразила цель, имитирующую корабль условного противника, которая находилась от фрегата на расстоянии порядка 40 морских миль (около 80 километров). Успешное попадание ракеты в мишень зафиксировали беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства.