Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках их клиентов в день выборов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов", - сказала Тюрина.

При этом, по ее словам, в перечень полномочий территориальных избирательных комиссий не входит выяснение того, кто из граждан где находится на момент выборов. Согласно закону, ТИК осуществляют контроль за подготовкой и проведением выборов, соблюдением избирательных прав граждан, координируют работу участковых избирательных комиссий и составляют списки по каждому избирательному участку.

"А самое главное, что в соответствии с законом "О персональных данных", передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия. Нарушение этого закона влечет уголовную ответственность по ст. 137 УК РФ и наказывается штрафом до 200 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет", - отметила Тюрина.

Она добавила, что любой гражданин, желающий проголосовать во время поездки, может без проблем получить открепительный талон, и никакая инициатива избирательной комиссии для этого не нужна.

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.