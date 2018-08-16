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Что произошло за день: четверг, 16 августа

Фигурантку дела "Нового величия" отпустили из СИЗО, Киев пообещал пускать в Москву "только медведей", в Детройте скончалась Арета Франклин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дорогомиловский районный суд Москвы смягчил меру пресечения фигурантке дела организации "Новое величие" Анне Павликовой. Она отпущена из СИЗО под домашний арест. В ближайшее время суд должен завершить ходатайство об изменении меры пресечения другой фигурантки дела - Марии Дубовик.

- Американская певица Арета Франклин, которую называют королевой соула, скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизни.

- Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ. Предложения министерства инфраструктуры Украины будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения. По словам министра Владимира Омеляна, "в Москву будут ходить только медведи".

- Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

- Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках их клиентов в день выборов, 9 сентября. В Союзе туриндустрии напомнили, что передача персональных данных граждан без их письменного согласия карается по закону.

- Минэкономразвития выступило против изъятия дополнительных доходов у металлургических и химических компаний, сообщил источник в ведомстве "Интерфаксу".

- Мосгорсуд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии за получение крупной взятки бывшего первого заместителя руководителя столичного главка Следственного комитета России Дениса Никандрова.

- ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад. Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человек. Однако позднее глава города Геннадий Деникаев заявил, что гей-парад проводиться не будет.

- Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА. Команда стала автором самого стремительного подъема - сразу на 21 позицию. Возглавляет рейтинг сборная Франции.

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