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Выкатка легкого транспортника Ил-112В произойдет в сентябре

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Выкатка первого опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В запланирована на сентябрь. Об этом сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, гендиректор "Авиакомплекса им. Ильюшина" Алексей Рогозин.

"В сентябре мы планируем организовать выкатку самолета Ил-112В в Воронеже", - сказал он в четверг на авиационной конференции в Ульяновске.

Накануне президент ОАК Юрий Слюсарь сказал газете "Ведомости", что подписание нового контракта на Ил-112В ожидается в 2019 году.

"По имеющемуся контракту с Минобороны, помимо создания одной машины в рамках ОКР (опытно-конструкторские работы - ИФ), мы еще должны построить две машины в рамках начальной партии. И мы в этом году запустим производство этих самолетов. А контракт, думаю, подпишем в следующем году", - заявил Слюсарь.

По его словам, первый Ил-112В находится в цехе окончательной сборки, ведется отработка систем.

"Осенью планируем приступить к наземным испытаниям и аэродромным отработкам", - сказал глава ОАК.

Он отметил, что для замены парка антоновских легких транспортников Ан-24 и Ан-26 только в интересах военных необходимы сотни новых машин.

В июне Рогозин сообщил, что Ил-112В впервые взлетит в конце года, серийное производство будет запущено с 2020 года.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ). Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.

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Теги: Ил-112В

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