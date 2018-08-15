Производство первой партии транспортников Ил-112В начнется в 2018 году

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Строительство двух легких транспортников Ил-112В для Минобороны РФ начнется в 2018 году, сообщил президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"По имеющемуся контракту с Минобороны помимо создания одной машины в рамках ОКР (опытно-конструкторские работы - ИФ) мы еще должны построить две машины в рамках начальной партии. И мы в этом году запустим производство этих самолётов. А контракт, думаю, подпишем в следующем году", - заявил Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

По его словам, сейчас первый Ил-112В находится в цехе окончательной сборки, ведется отработка систем.

"Осенью планируем приступить к наземным испытаниям и аэродромным отработкам", - сказал глава ОАК.

Он отметил, что для замены парка антоновских лёгких транспортников Ан-24 и Ан-26 только в интересах военных необходимы сотни новых машин.

"А если консолидированно посмотреть всех остальных спецзаказчиков, получается просто колоссальная ниша", - заявил Слюсарь.

"Антоновские машины в любом случае в 2025-2026 гг. начнут десятками отходить, им на замену нужны новые самолёты. Это тот временной промежуток, который у нас есть, чтобы испытать машину, наладить серийное производство в Воронеже и начать поставку эксплуатантам", - добавил президент корпорации.

В июне вице-президент ОАК по транспортной авиации, гендиректор "Авиакомплекса им. Ильюшина" Алексей Рогозин сообщил, что лёгкий военно-транспортный самолет Ил-112В впервые взлетит в конце года, а его серийное производство будет запущено с 2020 года.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн лёгких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ). Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.