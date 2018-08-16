Арестован предполагаемый убийца саратовского судьи

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу 61-летнего подозреваемого в убийстве судьи Энгельсского районного суда Саратовской области Рината Кудашева, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца",- говорится в пресс-релизе.

Утром 15 августа судья поступил в больницу с огнестрельными ранениями, впоследствии скончался.

По подозрению в убийстве был задержан родной дядя судьи. Во время задержания у него было изъято ружье, из которого, по данным следствия, произведены два выстрела, ставшие смертельными для потерпевшего.

По основной версии, конфликт между мужчинами произошел в селе Балтай на бытовой почве и не связан с профессиональной деятельностью судьи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).