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Шахтер скончался от травм после взрыва на шахте в Ростовской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при взрыве в шахте в Ростовской области горняков умер от полученных травм. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Один из пострадавших умер на месте происшествия. И погибший, и двое пострадавших по-прежнему находятся в шахте на глубине 400 метров", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Южном региональном центре МЧС агентству сообщили, что в настоящее время на шахте "Обуховская", где произошел взрыв, работают 18 человек и четыре единицы техники военизированного горноспасательного отряда, которые должны поднять на поверхность пострадавших и тело погибшего.

Шахта "Обуховская" (ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", Ростовская область) входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК. Инцидент на данной шахте стал вторым за нынешний год на предприятиях холдинга, расположенных в Ростовской области. В середине апреля 2018 года в Красносулинском районе в результате обрушения на шахте "Дальняя", также принадлежащей ДТЭК, погиб рабочий.

В июне 2012 года ДТЭК купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом".

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. ДТЭК управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы в результате детонации взрывчатого вещества в шахте "Обуховская" в городе Зверево в Ростовской области. Взрыв, по предварительным данным, произошел во время проходческих работ.

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Теги: Ростовская область

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