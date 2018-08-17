Пожарные ликвидировали открытое горение на складе под Краснодаром

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ликвидация открытого горения объявлена на месте тушения пожара на складе в городе Тимашевске в Краснодарском крае, сообщили "Интерфаксу" в ситуационном центре Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевского района.

"В 5:35 мск объявлено о ликвидации открытого горения. Эвакуация населения не проводилась", - сказал сотрудник службы.

Как сообщалось, пожар произошел в ночь на пятницу на складе в городе Тимашевске в Краснодарском крае - загорелись бочки с ацетоном. Площадь пожара достигала 1,1 тыс. квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 3:42 огонь был локализован.

По предварительной информации, погибших и пострадавших на пожаре нет.